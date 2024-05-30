30 Мая 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России пока не будут принимать закон об ограничении времени за видеоиграми для детей

Российские парламентарии пока не видят повода для радикальных ограничений детей в доступе к компьютерным играм по китайскому примеру. "В Китае игры лицензируются, там также ограничено время на законодательном уровне, которое дети могут проводить за играми. Мы, конечно, не идем по такому радикальному пути", - сказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Тем не менее, сенатор призвала навести порядок в сфере видеоигр, которая сейчас, по ее мнению, почти не регулируется. Например, никто не занимается вопросами имущественных отношений, а ведь в играх есть как своя валюта, так и имущество. "Суммы сделки иногда составляют десятки тысяч долларов. Российское законодательство эту сферу не регулирует", - сказала сенатор на круглом столе СФ, посвященном безопасности детей в сети. По словам Рукавишниковой, даже суды часто отказываются рассматривать споры по внутриигровому имуществу.

Другая проблема, считает сенатор, состоит в том, что "иностранные разработчики находятся под влиянием крупных корпораций и их нарративы очевидно несут деструктивный характер". "Надо поддерживать отечественных разработчиков", - такое решение предлагает член Совета Федерации.

Также риски есть в возможном заражении компьютеров при скачивании нелегального софта. Есть и психологические риски: "Онлайн общение с анонимными пользователями – партнерами по игре. Это тоже источник утечек информации. Наши новые друзья в игре - к ним возникает доверие, часто за ними могут скрываться мошенники, шантажисты и т.д.".

Рукавишников отметила, что в мире с 2018 года число людей, играющих в видеоигры, увеличилось на 60%. В 2023 году более 3 млрд людей играли в видеоигры. В России 60% населения играют регулярно или эпизодически в видеоигры.

Теги: видеоигры, дети, ирина рукавишникова


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