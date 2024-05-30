Многодетных предложили освободить от оплаты проезда по платным трассам

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина направила письмо в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина с просьбой сделать проезд по федеральным платным трассам бесплатным для многодетных семей.

Она отмечает, что в России активно развивается внутренний туризм. Но часто отдых остается недоступным для многодетных семей, в том числе из-за высоких тарифов на транспортные перевозки. И хорошей альтернативой для таких семей становится автомобильный туризм. Однако стоимость проезда по платным трассам для многодетных семей является существенной статьей расходов и порой оказывает большое влияние на выбор туристского маршрута.

Сегодня президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями по видеосвязи, на которой обсуждаются разные проблемы многодетных семей. Так, президент уже пообещал, что Правительство в будущем вернется к вопросу определения критериев нуждаемости семей на федеральном уровне. Сейчас этот вопрос является главным для миллионов нищих семей, доходы которых ниже прожиточого минимума на одного члена семьи. А без этого критерия меры господдержки не положены. Демограф Юрий Крупнов так описывает позицию государства в вопросе поддержки семей: хочешь получить поддержку — стань нищим.