В Кремле не опасаются снижения турпотока на Кубань и в Крым из-за обстрелов ВСУ

В Кремле не видят рисков снижения туристического потока в Крым и Краснодарский край в связи с попытками обстрелов со стороны ВСУ.

"Нет, туристический поток весьма высокий, он и в целом круглогодично достаточно высокий. Поэтому мы такой опасности не видим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что двое прохожих погибли в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Агентство AFP со ссылкой на западные источники сообщило, что Украина уже несколько раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России. В частности, утверждается, что переданным оружием был обстрелян объект к западу от Краснодара.