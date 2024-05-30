30 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Артюхов порадовался совместной работе с Комаровой

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов высказался об отставке главы соседнего ХМАО Натальи Комаровой. Политик сообщил, что большой честью было работать в одной команде с человеком высокого профессионализма, влюблённым в свой регион.

Артюхов напомнил, что 20 лет назад Комарова трудилась в Новом Уренгое. Занимала пост главы города в турбулентные 90-е.

"Наши регионы много лет приумножают достижения друг друга во многих сферах: от социальной до промышленной. Наталья Владимировна, уверен, все ваши дальнейшие начинания увенчаются успехом. От всего сердца благодарю за сотрудничество", - написал Артюхов в своем telegram-канале.

Напомним, сегодня, 30 мая, Комарова объявила о своей отставке. Ее место занял в статусе и.о. теперь уже бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Теги: Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов, Ямал, Югра


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