Артюхов порадовался совместной работе с Комаровой

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов высказался об отставке главы соседнего ХМАО Натальи Комаровой. Политик сообщил, что большой честью было работать в одной команде с человеком высокого профессионализма, влюблённым в свой регион.

Артюхов напомнил, что 20 лет назад Комарова трудилась в Новом Уренгое. Занимала пост главы города в турбулентные 90-е.

"Наши регионы много лет приумножают достижения друг друга во многих сферах: от социальной до промышленной. Наталья Владимировна, уверен, все ваши дальнейшие начинания увенчаются успехом. От всего сердца благодарю за сотрудничество", - написал Артюхов в своем telegram-канале.

Напомним, сегодня, 30 мая, Комарова объявила о своей отставке. Ее место занял в статусе и.о. теперь уже бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук.