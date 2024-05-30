В Екатеринбурге охранник похитил 300 тысяч из сейфа управляющей компании

В Екатеринбурге полицейскими раскрыта кража из управляющей компании. Оказалось, что охранник забрал деньги из сейфа, который он должен был охранять.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 29 мая в полицию обратился руководитель УК и заявил, что из сейфа в их офисе пропали 300 тысяч рублей. Он пояснил, что хищение произошло, когда на смене находился молодой сотрудник охраны.

Полицейские быстро нашли 20-летнего охранника и опросили его. Тот не стал отпираться и рассказал, что действительно взял ключ от сейфа и забрал из него указанную сумму. По его словам, к моменту задержания он якобы уже успел все потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере". Теперь любителю чужих денег грозит до шести лет лишения свободы.