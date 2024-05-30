Депутата-матерщинницу из Североуральска пристыдили в гордуме за неэтичное общение с избирателями

Гордума Североуральского городского округа отреагировала на поведение своего депутата Ольги Коптяевой, которую ранее уличили в использовании матов при общении с избирателями. Соответствующее решение опубликовано на сайте думы.

"Установить, что депутат думы Североуральского городского округа Коптяева Ольга Борисовна публично использовала выражения нецензурной речи и угрозы в отношении жителей Североуральского городского округа, что является нарушением депутатской этики... За нарушение депутатской этики применить к депутату Коптяевой О.Б. следующие меры воздействия: объявить публичное порицание", - говорится в документе.

Там также отмечено, что своими действиями депутат подрывает авторитет деятельности гордумы. Помимо этого, в думе предложили всем, кого оскорбила Коптяева, направить обращение в правоохранительные органы для принятия мер административного воздействия.

Напомним, что в середине мая по сети разошлась аудиозапись из чата, где обсуждались проблемы благоустройства. В нем местные жители возмутились тем, что в одном из микрорайонов им приходится ходить по доскам, протянутым через трубы. Как отмечают СМИ, в какой-то момент Коптяева стала использовать нецензурную речь в общении с людьми, обвинила их в том, что они не желают самостоятельно решать проблемы благоустройства. Она также якобы высказывала угрозы физического насилия, отметив, что уже поступала подобным образом и последствий не боится.

Позднее Коптяева опубликовала в своих социальных сетях пост, где признала обвинения, но отметила, что аудиозапись была вырвана из контекста и до такого состояния ее довели. Депутат также добавила, что переписка велась в личном чате, а она, по сравнению с тем же Жириновским или другими чиновниками на ТВ, вообще не сделала ничего дурного.

"Прежде чем разбирать и перемывать мои косточки нужно знать две стороны скандала. Все мои маты были из нашего личного чата Третий Северный! Вы не знаете, из-за чего такая реакция, вам всем скинули только мои маты, а как человек довел до такого мата, скрыли, это первое! Второе, не вам меня судить! Посмотрите, как ведут себя в эфирах чиновники:, мат, драки, оскорбления, чего стоили выходки Жириновского, что-то его никто не разбирал. Молорик! Третье, я материлась, матерюсь и буду материться!" - заявила Коптяева.

Она подчеркнула, что запись в интернет выложили не оскорбленные избиратели, а ее личная неприятельница, у которой был неудачный роман с ее супругом, и это, своего рода, месть.