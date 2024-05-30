Украинский певец Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк

Украинский певец Потап высмеял смерть актрисы Анастасии Заворотнюк, пишет Shot. Исполнитель выложил сторис со следующим текстом: "Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь".

После этого на Потапа посыпались гневные комментарии от пользователей, в том числе от украинцев, сообщает телеграм-канал. В результате музыкант удалил сторис.

Актриса Анастасия Заворотнюк минувшей ночью скончалась на 54-м году жизни. Она долгие годы боролась с онкологическим заболеванием мозга.

Широкую популярность Заворотнюк принесла роль няни Вики (по сюжету она до 15 лет прожила в Мариуполе) в сериале "Моя прекрасная няня".