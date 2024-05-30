ТМК дополнительно разместит на Мосбирже 2% своих акций

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила о новом размещении на Московской бирже своих акций в рамках вторичного публичного предложения бумаг (SPO). Компания дополнительно разместит 2% своих акций, сообщает пресс-служба ТМК.

Компания планирует увеличить долю бумаг в свободном обращении (free-float), что способствует росту ликвидности акций ТМК, а также притоку новых инвесторов в структуру акционеров.

Пакет разместит основной акционер компании МК ООО "ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ". Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок. Сбор заявок на участие в размещении продлится с 30 мая до 3 июня. Участники SPO смогут получить дивиденды по итогам 2023 года (в размере 9,51 руб. на одну акцию).

Напомним, что в марте этого года акции ТМК были включены в базу расчета сразу трех индексов Московской Биржи.