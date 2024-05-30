Дрон-камикадзе "Упырь", разработанный в Свердловской области, выходит в серийное производство

FPV-дрон "Упырь", разработанный в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях, выходит в серийное производство.

Об этом на Уральском просветительском форуме "Защитники Отечества", который прошел сегодня в Екатеринбурге, сообщил создатель дрона "Упырь" Владимир Ткачук, передает корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал об истории создания дрона. По его словам, толчком к созданию дрона стали снарядный голод и анонс об отправке недружественными странами, включая США, различной бронетехники Украине: Stryker, Bradley, Abrams и немецкие танки Leopard.

"Это была весна - лето 2022 года - один из самых сложных периодов. Очутились мы в городе Изюм Харьковской области и увидели своими глазами, в каком сложном положении мы оказались: когда артиллерийскую батарею обслуживали три человека. Были первые применения американских систем HIMARS по нашим складам и наша армия оказалась перед угрозой большого снарядного голода", - вспомнил Ткачук.





Собралась команда единомышленников, которые общались через Telegram-канал. Они обратили внимание на то, что на складах хранится большое количество советских боеприпасов, разработанных еще в 50-60 годы. Например, ручная кумулятивная граната, которую нужно было кидать в технику. Если открутить у нее рукоятку с парашютиком, прикрепить ее к дрону, то такая граната и сегодня сможет уничтожить технику противника.

Так появился первый дрон.

"Исходили из концепции автомата Калашникова: максимальное упрощение плюс безопасность самого расчета", - отметил Владимир Ткачук. Существовал ряд проблем - сейчас дроны идут на китайской раме, к которой крепится снаряд, без предохранителя. Может замкнуть цепь и произойдет самоподрыв. Сейчас на дроне есть система предохранителя, система взвода.

"Это не игрушка, ее не собрать с "Алиэкспресса". Это реально боевая машина", - подчеркнул разработчик дрона.

Следующим этапом команды стала работа над удешевлением процесса производства дронов. Здесь на помощь пришли производства, существующие на территории Свердловской области. Как подчеркнул Ткачук, в регионе можно найти производство "чего угодно".

"Стеклокристаллит нашли, алюминий свой нашли, старый пластик в Екатеринбурге также отливаем, штампуем корпуса. Дрон получился очень дешевый и очень эффективный. Всю бронетехнику, которую в итоге американцы и европейцы присылали, выносили без каких-либо проблем. И Bradley, и Abrams", - заявил он.

После создания дронов команда занялась обучением расчетов. При поддержке полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева был создан учебный центр, который выпускает по 30 человек в месяц обученных расчетов. Выпускники центра умеют заниматься инженерной работой, имеют медицинскую подготовку, в том числе их обучают тактической медицине. Учатся спайке, сборке дрона. Могут работать в полевых условиях. К работе также привлечены спортсмены, сотрудники военного учебного центра при УрФУ.

Как подчеркнул Ткачук, Свердловская область самодостаточна и может обеспечить себя наукоемкой работой. Серийное производство дронов, по его словам, сейчас находится на этапе согласования с Министерством обороны.

Заместитель полномочного представителя Президента России в Уральском Федеральном округе Борис Кириллов анонсировал в ближайшее время в одном из городов Свердловской области инсталляцию с результатами работы дрона "Упырь" на вражеских территориях, на укреплениях противника. Ознакомиться с ней сможет любой желающий.

Подготовка инсталляции ведется совместно с Центральным военным округом. Каких-либо дополнительных подробностей на эту тему Борис Кириллов не сообщил.

По неофициальным и неподтвержденным данным, инсталляцию могут представить в Верхней Пышме. Отметим, что именно там расположен крупнейший в Свердловской области музей военной техники.