Дрон-камикадзе "Упырь", разработанный в Свердловской области, выходит в серийное производство

30 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: RT / Владимир Ткачук

Дрон-камикадзе "Упырь", разработанный в Свердловской области, выходит в серийное производство

FPV-дрон "Упырь", разработанный в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях, выходит в серийное производство.

Об этом на Уральском просветительском форуме "Защитники Отечества", который прошел сегодня в Екатеринбурге, сообщил создатель дрона "Упырь" Владимир Ткачук, передает корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал об истории создания дрона. По его словам, толчком к созданию дрона стали снарядный голод и анонс об отправке недружественными странами, включая США, различной бронетехники Украине: Stryker, Bradley, Abrams и немецкие танки Leopard.

"Это была весна - лето 2022 года - один из самых сложных периодов. Очутились мы в городе Изюм Харьковской области и увидели своими глазами, в каком сложном положении мы оказались: когда артиллерийскую батарею обслуживали три человека. Были первые применения американских систем HIMARS по нашим складам и наша армия оказалась перед угрозой большого снарядного голода", - вспомнил Ткачук.

Производство FPV-дрона "Упырь"(2024)|Фото: RT / Владимир Ткачук

Собралась команда единомышленников, которые общались через Telegram-канал. Они обратили внимание на то, что на складах хранится большое количество советских боеприпасов, разработанных еще в 50-60 годы. Например, ручная кумулятивная граната, которую нужно было кидать в технику. Если открутить у нее рукоятку с парашютиком, прикрепить ее к дрону, то такая граната и сегодня сможет уничтожить технику противника.

Так появился первый дрон.

"Исходили из концепции автомата Калашникова: максимальное упрощение плюс безопасность самого расчета", - отметил Владимир Ткачук. Существовал ряд проблем - сейчас дроны идут на китайской раме, к которой крепится снаряд, без предохранителя. Может замкнуть цепь и произойдет самоподрыв. Сейчас на дроне есть система предохранителя, система взвода.

"Это не игрушка, ее не собрать с "Алиэкспресса". Это реально боевая машина", - подчеркнул разработчик дрона.

Следующим этапом команды стала работа над удешевлением процесса производства дронов. Здесь на помощь пришли производства, существующие на территории Свердловской области. Как подчеркнул Ткачук, в регионе можно найти производство "чего угодно".

Партия FPV-дрона "Упырь" для ВС РФ(2024)|Фото: RT / Владимир Ткачук

"Стеклокристаллит нашли, алюминий свой нашли, старый пластик в Екатеринбурге также отливаем, штампуем корпуса. Дрон получился очень дешевый и очень эффективный. Всю бронетехнику, которую в итоге американцы и европейцы присылали, выносили без каких-либо проблем. И Bradley, и Abrams", - заявил он.

После создания дронов команда занялась обучением расчетов. При поддержке полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе Владимира Якушева был создан учебный центр, который выпускает по 30 человек в месяц обученных расчетов. Выпускники центра умеют заниматься инженерной работой, имеют медицинскую подготовку, в том числе их обучают тактической медицине. Учатся спайке, сборке дрона. Могут работать в полевых условиях. К работе также привлечены спортсмены, сотрудники военного учебного центра при УрФУ.

Как подчеркнул Ткачук, Свердловская область самодостаточна и может обеспечить себя наукоемкой работой. Серийное производство дронов, по его словам, сейчас находится на этапе согласования с Министерством обороны.

Заместитель полномочного представителя Президента России в Уральском Федеральном округе Борис Кириллов анонсировал в ближайшее время в одном из городов Свердловской области инсталляцию с результатами работы дрона "Упырь" на вражеских территориях, на укреплениях противника. Ознакомиться с ней сможет любой желающий.

Подготовка инсталляции ведется совместно с Центральным военным округом. Каких-либо дополнительных подробностей на эту тему Борис Кириллов не сообщил.

По неофициальным и неподтвержденным данным, инсталляцию могут представить в Верхней Пышме. Отметим, что именно там расположен крупнейший в Свердловской области музей военной техники.

Теги: дрон, упырь, беспилотник, камикадзе, специальная военная операция, производство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети