Игорь Бабушкин встретился с астраханскими предпринимателями

В честь Дня российского предпринимательства губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на бизнес-завтраке обсудил актуальные вопросы и инициативы представителей малого и среднего бизнеса.

Как отметил Игорь Бабушкин, в регионе всё больше астраханцев открывают свое дело. С начала года в Астраханской области открылось свыше 1700 новых субъектов малого и среднего бизнеса. В регионе успешно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».

Сегодня в Астраханской области в сфере бизнеса работает 129 тысяч человек, четверть из них заняты в секторе МСП. По сравнению с 2020 годом количество самозанятых увеличилось в 12 раз.

За деловым завтраком обсудили тему, по которой губернатор ранее давал поручение: ввести новую форму поддержки бизнеса – предоставление независимых гарантий для расширения участия предпринимателей в государственных закупках. Сегодня эти меры поддержки работают. За небольшой срок выданы независимые гарантии на сумму порядка 75 млн рублей. Среди них – госконтракты по строительству и ремонту детских садов и медицинских учреждений.

Директор ООО «Альянс» Алексей Смолянинов поблагодарил главу региона за инициативу. Благодаря господдержке, предпринимателю была предоставлена независимая гарантия от Корпорации развития для обеспечения госконтракта на капитальный ремонт детской поликлиники.

Предприниматель Людмила Курбатова рассказала, что получила грантовую поддержку для социальных предприятий. Ее бизнес направлен на создание в регионе доступной среды для людей с инвалидностью. «Экспертный центр без преград» работает в том числе безвозмездно: оказывает всестороннюю помощь, консультирует. Так, эксперты проверили на доступность остановки Астрахани. Вместе с представителями регионального фонда «Защитники Отечества» обследуют условия проживания участников СВО, ветеранов боевых действий с инвалидностью. Эта работа поможет облегчить быт астраханцев, предложить варианты адаптации жилых помещений бойцов.

Игорь Бабушкин подчеркнул важность проекта и господдержки социального бизнеса. Он отметил, что в конце прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому компании, принявшие на работу демобилизовавшихся участников специальной военной операции, могут получить статус социальных предприятий.

«Призываю бизнес воспользоваться такой возможностью. Получив статус соцпредприятия, вы сможете претендовать на грант минэкономразвития, льготную ставку по упрощенной системе налогообложения и профильную поддержку центра «Мой бизнес», – подчеркнул глава региона.

Предприниматель Асхат Рахметов выступил с предложением увеличить площадь предоставляемых в аренду фермерам земельных участков. На сегодня в Астраханской области фермер может оформить в аренду для ведения сельскохозяйственной деятельности только 150 гектаров земли. Если ОН хочет взять дополнительный участок, то его надо выкупать в собственность.

Губернатор поручил рассмотреть возможность внесения изменений в региональное законодательство в части увеличения площади предоставляемых в аренду фермерам земельных участков.