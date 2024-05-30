На Среднем Урале во время практики погиб 17-летний студент

На Среднем Урале погиб студент-практикант техникума. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня днем в Реже. 17-летний студент Режевского многопрофильного техникума проходил производственную практику в подрядной организации. Она занималась строительством инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения.

По предварительным данным, сегодня около 12 часов сотрудники данной организации прокладывали трубы газопровода на улице Загородная. Во время работ практикант упал в траншею и его придавило камнем. Молодой человек погиб на месте.

Сейчас прокуроры устанавливают ответственного за соблюдение техники безопасности. Также по факту гибели студента начата доследственная проверка.