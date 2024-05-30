Уральский полпред назвал сильные стороны нового главы Югры

Уральский полпред Владимир Якушев поздравил и.о. главы Югры Руслана Кухарука с получением этого поста.

"На посту главы Тюмени Руслан Николаевич показал себя грамотным управленцем. При его личном участии в городе успешно стартовала программа комплексного развития территорий, создана пешеходная улица, на новый уровень вышли креативные индустрии и туризм, реализованы национальные проекты", - цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Главное, считает Якушев, что Кухарук с заботой относится к жителям, большое внимание уделяет поддержке участников специальной военной операции.

"Неслучайно Тюмень ежегодно демонстрирует высокие результаты в рейтингах качества жизни", - сказал полпред.

Якушев убежден, что Югра продолжит поступательное движение вперед. Перед новым руководством региона стоит много задач. В том числе достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров.

Ранее президент Владимир Путин предложил Кухаруку возглавить округ.

"Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Хочу предложить вам возглавить округ. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, будет использовано на более высоком уровне", - сказал Путин.

Кухарук отметил, что Югра – стратегический регион, и первоочередная задача – продолжить темпы развития.

"По определенным направлениям, думаю, что можно еще нарастить. Прежде всего здесь, наверное, акцент больше сделан на то, что касается условий жизни для жителей", - сказал Кухарук.