Песков: Намерение стран НАТО воевать с Россией будет иметь свои последствия

Страны НАТО намерены продолжать войну с Россией в прямом и переносном смысле, это неизбежно будет иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на нагнетание обстановки со стороны государств - участников НАТО и особенно США. Украину провоцируют на продолжение бессмысленной войны с Россией, отметил Песков.

Он подчеркнул, что в конечном счете урон будет нанесен странам, которые пошли по пути эскалации напряженности, передает ТАСС.

Как сообщалось, в Техасе строится завод по производству снарядов для Украины. По сравнению с тем, что было несколько лет назад, произойдет почти десятикратное увеличение. Всего, по словам чиновника Пентагона, США поставили Киеву более 3 млн снарядов с начала СВО. Строительство завода означает курс США на длительный военный конфликт.