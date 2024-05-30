В Кремле отреагировали на "наказание Евросоюзом" премьера Венгрии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что премьер-министр Виктор Орбан и все руководство Венгрии подвергаются ничем не замаскированному давлению со стороны Брюсселя.

Причина – самостоятельность и отстаивание интересов Венгрии, приводит ТАСС слова Пескова. По его словам, "это система отношений внутри ЕС, где далеко не все страны могут позволить себе известную степень самостоятельности".

Орбан регулярно делает различные громкие политические заявления. Например, в апреле он заявлял, что Украина больше не может считаться суверенным государством. Позже он заявил, что Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО – у альянса гораздо больше ресурсов.