Красный крест готов стать посредником в обмене военнопленными между Украиной и Россией

Международный комитет Красного креста (МККК) готов выступить посредником по вопросу обмена военнопленными между Россией и Украиной, стороны могут обратиться за содействием в организацию когда захотят. ""Я могу подтвердить, что нас не просили и мы не участвовали в этом. Но мы готовы это сделать, как только стороны того пожелают", - цитирует РИА Новости представителя МККК.

Накануне российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вновь заявила, что работа по возвращению военнопленных приостановлена из-за Киева, который "постоянно выставляет надуманные требования".

Ранее омбудсмен сообщала, что направила список украинских пленных омбудсмену Украины с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов. Она подчеркнула, что уже несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных.