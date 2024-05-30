Министр просвещения Кравцов не вышел к журналистам в Госдуме

Министр просвещения России Сергей Кравцов так и не вышел к журналистам после расширенного заседания профильного комитета Госдумы, хотя было анонсирован его пресс-подход вместе с главой комитета Ольгой Казаковой (вероятно, Кравцов был на заседании в режиме видеосвязи). В итоге заявление сделала одна Казакова. Она не отвечала на вопросы, а только рассказала в крайне общих чертах, как прошла беседа в комитете.

Напомним, поводом для сбора комитета на экстренное совещание стал инцидент в воронежской школе, когда девочек на входе в здание учебного заведения буквально заставляли раздеваться до нижнего белья, доказывая, что они не проносят ничего запрещенного – металлоискатель среагировал на металлические элементы бюстгальтера. В региональном правительстве заявили, что проверили действия охраны и педагогов и не усмотрели в них нарушения регламента. Такого же мнения придерживается и Кравцов.

В то же время ситуацией возмутились многие общественники, история попала в СМИ и в Госдуму. Спикер палаты Вячеслав Володин накануне распорядился комитету Казаковой разобраться в ситуации.

Известно, что на заседании комитета в режиме ВКС присутствовали представители воронежской администрации, но что они рассказали, что сказал министр просвещения – секретная информация, Казакова удалила журналистов с заседания.

Позже она сказала: "Не должно возникать неоднозначных ситуаций"; "нам нужно прописать все нормы так, чтобы и дети, и педагоги были защищены, чтобы сама процедура была точной"; "сейчас горячая пора. Все находятся в стрессовой, напряженной ситуации. Могут возникать некие ситуации"; "Мы должны проанализировать каждую строчку нормативной базы"; "дети должны знать, что можно проносить, что нельзя проносить"; "депутаты из комитета по здравоохранению говорили о том, что дети испытывают стресс, родители испытывают стресс"; "мнения были разные высказаны"; "мы во время экзаменов никакие предложения высказывать не будем"; "эту тему надо обсудить более широко".

Никакой конкретики Казакова не внесла.

Ситуацией в Воронеже занимаются прокуратура и Следственный комитет.