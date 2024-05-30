Летевший из Петербурга в Сочи самолет экстренно сел в Минеральных водах

Пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщает SHOT.

Предварительно, на борту Airbus A319 авиакомпании "Россия" произошла утечка топлива. По информации телеграм-канала, пострадавших нет. Сейчас самолет обследуют специалисты.

На прошлой неделе самолет авиакомпании "Ямал", следовавший из Уфы в Новый Уренгой, совершил незапланированную посадку в тюменском аэропорту "Рощино". Причиной стал отказ автопилота.