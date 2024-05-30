ЕС ввел заградительные пошлины на российское зерно и масличные

Совет ЕС утвердил повышение ввозных пошлин на российские зерновые и масличные культуры, а также на продукты из переработки. Также под действие заградительных тарифов попадут пшеница, кукуруза и подсолнечник из Белоруссии.

В конце марта предложение повысить пошлины выдвинула Еврокомиссия. Ее представители утверждали, что Россия может воспользоваться экспортом зерна как инструментом политического давления, учитывая ее статус "ведущего мирового экспортера". Примечательно, что тревогу у европейских фермеров вызывает украинское, а не российское зерно, которое по бросовым ценам заполонило Восточную Европу. Между тем, в ЕК утверждают, что Россия, якобы, незаконно экспортировала украинское зерно, выдавая его за свое.

По данным ЕК, в 2023 году Россия экспортировала в ЕС зерна на сумму около 1,3 млрд евро.