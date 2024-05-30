30 Мая 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Пункты проката техсредств реабилитации в Новосибирской области значительно расширили ассортимент

Пункты проката технических средств реабилитации – одно из приоритетных направлений системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами нацпроекта «Демография». В Новосибирской области функционирует 52 пункта проката. Их развитие - на особом контроле регионального министерства социального развития.

«Для жителей региона пункты проката технических средств реабилитации всегда актуальны и очень востребованы. Так, по итогам 2023 года почти 5,5 тысяч жителей Новосибирской области обратились в пункты проката, с начала текущего года уже более 3000 человек оформили во временное пользование реабилитационные изделия на безвозмездной основе. Отмечу, что в рамках нацпроекта «Демография» пункты проката открыты в каждом муниципальном образовании на базе комплексных центров социального обслуживания населения или социальных стационарных учреждений. Всего в регионе работает 52 таких пункта», – в ходе пресс-тура 30 мая рассказал об участии региона в проекте по формированию системы долговременного ухода заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

палата для лежачего больного, медицинская реабилитация(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» работает один из крупнейших пунктов проката. В нем представлено порядка 220 различных технических средств реабилитации. Специалисты центра помогут выбрать необходимое изделие и проконсультируют о плюсах каждой модели, обучат навыкам работы с ТСР. Наиболее востребованные технические средства – кресла-коляски для инвалидов (различных видов, в т.ч. для детей с ДЦП), прогулочные опоры, костыли, вертикализаторы. Крупногабаритные изделия доставляют непосредственно на дом.

(2024)|Фото: nso.ru

Технические средства реабилитации предоставляются гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации во временное безвозмездное пользование до 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области пунктах проката размещена на сайте министерства.

Теги: средства реабилитации, пункты проката, инвалиды, кресла-коляски


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