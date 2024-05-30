Глава депздрава Югры во время поездки в Мариуполь оперировал раненых

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский во время гуманитарной поездки в Мариуполь делал операции раненым.

Об этом на окружном форуме "Защитники Отечества" рассказал председатель АНО "Гуманитарный добровольческий корпус" Эдуард Логинов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Логинова, дело происходило в период, когда Мариуполь еще не был освобожден. Боевики запрещенной в России террористической организации "Азов" еще находились на предприятии "Азовсталь".

К поездке директора департамента Логинов, по его воспоминаниям, относился с настороженностью: будет ходить здесь какой-то "царек" - то есть весьма высокопоставленный чиновник.

Однако Алексей Добровольских вместе со всеми помогал обустраивать лагерь, а после того, как работы были закончены, отправился в больницу оперировать раненых. Причем операции делал, в том числе и пациентам "прямо в поле", так как больницы были переполнены.