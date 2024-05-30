Минпрос, Минспорт и Минцифры поддержали компьютерные игры в школах на уроках физкультуры

Минпрос, Минспорт и Минцифры не видят никаких проблем в том, что на уроках физкультуры дети будут играть в компьютерные игры под видом "киберспорта". Такие ответы опубликовал Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец.

Минпрос своим приказом №171 от 19 марта 2024 года ввел модуль компьютерных игр в образовательную программу по физкультуре. По этому поводу был направлен запрос в ведомства, но ответ получен неутешительный: детей и дальше будут "сажать на цифру".

Только в ответе зампредседателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Людмилы Скаковской с пониманием отнеслись к беде. Но отметили, что она относится к компетенции Минспорта и Минпроса. Там же не выразили никакого беспокойства. Минпрос заявил, что компьютерные игры признаны официальным "видом спорта" в России. А в Минспорта - что данный вопрос прорабатывался совместно с организацией "Федерация компьютерного спорта России". А сами компьютерные игры поддерживает президент РФ. Минздрав тоже это поддерживает.

Пока компьютерные игры предусматриваются не в обязательной, а в вариативной части обучения.

"В Минпросвете, в Минспорте, в Минцифре предпочитают закрывать глаза на риски здоровью, психике детей, на деструктивный и ориентированный на монетизацию и продвижение интересов разработчиков игр характер этого явления, и будут далее лоббировать внедрение компьютерных игр в школы, вовлечение в него все более молодых поколений", - написал общественный уполномоченный.

Многие врачи отмечают вред, наносимый "спортивными" компьютерными играми. Поражаются нервная система, изменяется строение тела, здоровье в целом и фертильность.