Нейросеть пока не заменит губернатора ХМАО: вместо Комаровой назначен Кухарук

Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры.

"Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Хочу предложить вам возглавить округ. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, будет использовано на более высоком уровне", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Кухарук отметил, что Югра – стратегический регион, и первоочередная задача – продолжить темпы развития.

"По определенным направлениям, думаю, что можно еще нарастить. Прежде всего здесь, наверное, акцент больше сделан на то, что касается условий жизни для жителей", - сказал Кухарук.

Кухарук – югорчанин по рождению, он появился на свет 8 мая 1979 г. в Урае. В 1996 г. закончил с золотой медалью гимназию. В 2001 г. с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". До 2011 г. работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени. 29 сентября 2016 г. назначен заместителем главы администрации Тюмени. С 31 мая 2018 г. – и.о. мэра Тюмени. 8 октября 2018 г. единогласно избран этот пост. Женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, сегодня в отставку ушла губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая возглавляла регион 14 лет и, будучи склонной к прямому общению с населением, отметилась и немалым количеством перлов. Не так давно она заявила, что большая часть аппарата чиновников впоследствии может быть заменена нейросетью, чтобы снизить "негативное влияние человеческого фактора", и более того, упразднить можно будет и пост губернатора, потому что "есть президент — и хватит". И это не пустые слова — для губернатора ХМАО уже разработали ассистента с ИИ, с которым она могла общаться и запрашивать любую информацию, а нейросеть, в свою очередь, выдавала целые аналитические отчеты.