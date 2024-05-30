МВД предложило ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах

МВД предложило установить ограничения на количество алкогольной продукции, которую пассажиры смогут приобрести в duty free магазинах аэропортов, сообщают "Известия".

Так ведомство ответило на запрос депутатов о законопроекте, который разрешает торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов. Сейчас это допускается только при международных перелетах. Мера должна защитить пассажиров и сотрудников авиалиний от дебоширов в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полагают в МВД, будет разумно лишить покупателя возможности вскрывать приобретенный алкоголь перед рейсом. К примеру, можно упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты. В целом же силовики считают, что продажа алкоголя возможна только в пункте прилета, а не вылета.

Напомним, законопроект, позволяющий торговлю алкоголем в зонах внутренних вылетов аэропортов, готовится к первому чтению.

Как ранее заявил первый зампред комитета Думы по экономической политике Николай Арефьев, принятие документа вряд ли приведет к росту употребления спиртного в России, так как в магазинах в воздушных гаванях продается более качественный алкоголь, чем в торговых точках в городе. При этом купленные напитки нельзя будет распивать в самолете, их придется положить в ручную кладь. Как отметил парламентарий, россияне не закупают спиртное в duty free ящиками, как правило, речь идет об одной-двух бутылках в подарок. Данная инициатива может быть полезна бизнесу.