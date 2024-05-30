30 Мая 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/KSP74

Южный Урал привлекает туристов не только удивительной природой, но и уникальными предложениями

Накануне старта летнего туристического сезона стало известно о результатах, которые достигли российские регионы в индустрии гостеприимства в 2023 году. Так, по данным Росстата количество туристов, которые отдохнули в челябинских гостиницах, хостелах и базах отдыха в 2023 году составило 1 400,15 тысяч человек. Таким образом, рост составил 14% по отношению к 2022 году, и 34% по отношению к 2021 году.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечает, что региону, безусловно, весь свой туристический потенциал еще предстоит раскрыть.

«Южный Урал – это край бесконечных гор и лесов, край трёх тысяч озер. Выгодное географическое положение создает уникальные возможности для развития горнолыжного туризма. И с этим хочется знакомить жителей страны и интерес к внутреннему туризму только вырастет», - уверен Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Сейчас в Челябинской области работают 556 мест коллективного размещения туристов. Это более 20 тысяч номеров, что на 5 % больше, чем ранее.Статистика фиксирует - количество ночевок в южноуральских местах коллективного размещения в минувшем году также выросло и превысило 5,4 млн единиц, что на 2% больше, чем в 2022 году и на 23 %, чем в 2021 году (4,3 млн. единиц).

Отметим, что по этому показателю Челябинская области - лидер в Уральском округе.

Коллаж, релокация, путешествия(2023)|Фото: Накануне.RU

Южный Урал активно привлекает возможности федеральных структур для развития своей индустрии гостеприимства. Стоит напомнить, что в конце 2022 года регион заключил с Корпорацией «Туризм.РФ» соглашение о сотрудничестве. Договорились о взаимодействии по вопросам развития туристической инфраструктуры и индустрии.

«Корпорация «Туризм.РФ» работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Каждый из регионов, присоединившихся к работе с «Туризм.РФ», имеет богатую историю. Это те места, которые уже привлекают путешественников. Наша цель к 2030 году за счёт инфраструктуры, которую мы вместе будем создавать, удвоить его», - отмечал в ходе церемонии подписания соглашения вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

озеро тургояк остров веры(2011)|Фото: Накануне.ru

Также Челябинская области активно продвигает свой туристический потенциал в рамках международного сотрудничества на межрегиональном уровне. В апреле 2024 года, например, в рамках Международной весенней выставки-ярмарки туристских услуг «Отдых-2024», Южный Урал представил целый ряд уникальных туристических кейсов.

Руководитель управления маркетинга и рекламы АНО «Центр проектного развития» Екатерина Мезенцева отмечала: «Мы изучили туристические интересы жителей Белоруссии и подготовили в своих предложениях то, что наверняка может заинтересовать в Челябинской области белорусских туристов. Например, мы видим, что у местных жителей есть спрос на горнолыжные курорты, а у нас в регионе их одиннадцать. Конечно, активно посетители выставки интересуются природным и промышленным туризмам. Здесь у Челябинской области и Республики Беларусь много общего, и есть хорошие возможности для организации взаимного обмена турпотоком».

(2024)|Фото: pravmin.gov74.ru

Внутренний туризм в России активно развивается. Жители страны все чаще интересуются путешествиями по соседним регионам. Южный Урал готов креативно работать и с ближайшими соседями, и с удаленными территориями. Буквально накануне на Южный Урал прибыл поезд «Грушинский экспресс», который доставил туристов из столицы Республики Башкортостан до Златоуста.

«Для повышения туристического потока и предоставления возможности туристам познакомиться с Южным Уралом был создан этот уникальный проект. На первом туристическом поезде из столицы Башкирии к нам приехали 70 человек. Надеемся, что такие маршруты станут регулярными», – прокомментировала заместитель генерального директора АНО «Центр проектного развития» Инна Хваткова.

(2024)|Фото: pravmin.gov74.ru

Губернатор Челябинской области считает развитие индустрии гостеприимства одним из важных направлений социально-экономического развития региона.

«С одной стороны, у нас большие возможности для развития почти всех направлений внутреннего туризма. Это экологический, событийный, культурно-познавательный и другие виды отдыха. С другой стороны, нужно развивать инфраструктуру, сохранив при этом природу в первозданном виде», - подчеркивает Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, внутренний туризм, южный урал, индустрия гостеприимства


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