Ведущую НТВ прочат в послы России

В сети появились слухи о возможном назначении ведущей телеканала НТВ Ирады Зейналовой послом России на острове Маврикий. Источником стал анонимный Telegram-канал "Беспощадный пиарщик". Его авторы отметили, что Зейналова очень кстати в этом году заканчивает Дипломатическую академию МИД России (ее также заканчивала Наталья Поклонская перед неудавшимся назначением послом в Кабо-Верде.

"Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку - смотрите программу в 19, каждое воскресенье", - цитирует комментарий Зейналовой РИА Новости.

Сейчас послом России на Маврикии служит Константин Климовский. Недавно он заявлял о возможном внедрении в этом государстве платежной системы "Мир" и открытии прямых рейсов из РФ.