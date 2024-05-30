Моор поблагодарил Комарову за сотрудничество

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил теперь уже экс-главу Югры Наталью Комарову за сотрудничество.

"14 лет Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Вы – настоящий патриот Югры. Спасибо Вам за многолетнее и плодотворное сотрудничество. У нас многое получилось сделать на благо жителей Тюменской области и Югры", - написал Моор в своем telegram-канале.

Напомним, об отставке губернатора Югры стало известно сегодня. Комарова сама заявила об уходе с поста главы автономии.

"Завершаю свою работу в должности губернатора Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу", - сказала Комарова в видеообращении.

Куда именно уходит Комарова, не сообщается. На освободившееся место главы нефтяной житницы прочат мэра Тюмени и уроженца Урая, 45-летнего Руслана Кухарука. Объявление о его назначении может состояться уже на днях.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России. Например, в 2021 г. в регионе добыли 215,7 млн т нефти, что на 2,4% (5 млн т) больше, чем в 2020-ом. По состоянию на 1 января 2022 г., в Югре на балансе числилось 487 месторождений углеводородного сырья.