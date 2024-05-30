30 Мая 2024
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Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Екатеринбурженку откачивала "скорая" после уколов красоты в одном из местных салонов

Жительница Екатеринбурга чуть не умерла после посещения одной из местных студий красоты. У 33-летней Валерии случился анафилактический шок во время процедуры, а после лечения стали преследовать панические атаки.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, в ноябре 2023 года Валерия записалась на инъекцию коллагена в студии красоты и здоровья Ирины Павловой. Уже через пять минут после начала процедуры, екатеринбурженке стало плохо, начался отек лица и горла, и она попросила остановиться.

"У меня началось головокружение, очень странное состояние невесомости. Попросила у нее (специалиста) зеркало, потому что на местах вколов ощущала какую-то припухлость и тяжесть. Она дала зеркало, и я увидела, что у меня отек есть. По мере ожидания мне становилось хуже. Я поняла, что со мной происходит аллергическая реакция", - рассказывает Валерия.

После этого мастер предложила доставить уколы, поскольку осталось больше половины, а дорогой препарат будет жалко выбрасывать. Девушка заявляет, что только после пережитого поняла, что это предложение могло действительно ее убить. Сотрудники клиники предположили, что у Валерии упал сахар, уложили ее на диван и дали сладкого чая с конфетами. В это время девушка позвонила супругу, который сказал ей срочно вызывать "скорую". Она также отметила, что в клинике даже не было аптечки.

"Когда "скорая" приехала, я уже лежала на диванчике небольшого размера, ноги кверху. Она (медик) меня посмотрела. Ей стоило только взглянуть на меня, она спросила, что делали, ставили ли адреналин? Они сказали: "Нет". И врач просто зашлась на них криком: "Вы что, с ума сошли? У девчонки анафилаксия, она умирает, нужен адреналин". После всего произошедшего клиника мне даже не позвонила, не связалась со мной никоим образом, даже не спросили как у меня дела, жива ли я?" - рассказывает екатеринбурженка.

Спустя неделю от клиники пришло стандартное вежливое сообщение со смайликами с вопросом, почему девушка отменила запись на коллаген и не решила ли она записаться снова. Валерии предложили подобрать удобную дату и сообщили о небольшом подарке. Девушка же напомнила, что в прошлый раз ее забрала "скорая" с анафилактическим шоком, на что последовало сообщение о том, что время позднее (после 21.00) и сейчас все менеджеры отдыхают, а с ней свяжутся позднее.

Как отмечает канал Ural Mash, клиника оценила происшествие в 100 тыс. рублей, однако на такую компенсацию Валерия не согласилась и потребовала 10 млн. Затем последовал суд, где врач студии, по словам пострадавшей, всячески отрицали анафилактический шок у своей клиентки, ссылаясь на то, что девушка просто испугалась уколов и ей было больно. Все это несмотря на медицинские документы, подтверждающие диагноз "Ангионевротический отек", с которым екатеринбурженка пролежала неделю.

"В связи с этим происшествием я впервые столкнулась с тем, что бывают панические атаки. Раньше я занималась парашютным спортом, вела активный образ жизни, горные лыжи, то есть немного все экстремальное. Любила очень заниматься этим. Но теперь даже не могу сесть в самолет, а с парашютным спортом пришлось завязать, к сожалению", - добавила Валерия.

Накануне.RU обратилось в Клинику Ирины Павловой за комментарием по сложившейся ситуации и опубликует сразу после получения.

Теги: Екатеринбург. клиника, скорая, уколы, анафилактический шок


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