Счетная палата Югры нашла нарушения трат 897,6 млн из бюджета

Депутаты думы Югры утвердили отчет Счетной палаты за первый квартал 2024 г.

"Проверено и проанализировано использование средств бюджета автономного округа в сумме 26,5 млрд руб. По результатам проверок Счетной палатой выявлены нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств на общую сумму 897,6 млн руб.", - говорится в отчете.

Депутат от КПРФ Алексей Савинцев сообщил, что ранее доклады палаты были лучше, чем теперь. Во время голосования отчет утвержден 32 голосами "за" при четырех воздержавшихся.