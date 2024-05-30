В Госдуме предложили зафиксировать стоимость обучения по востребованным специальностям

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о компенсации повышения платы за обучение по востребованным специальностям.

Законопроект разработан в целях стимулирования подготовки большего числа специалистов по наиболее востребованным в национальных интересах России специальностям путем предоставления субсидии для компенсации вузам ежегодного повышения стоимости контракта на обучение по этим направлениям. То есть стоимость платного обучения в вузах с государственной аккредитацией по отдельным специальностям, перечень которых определит Правительство РФ, будет "заморожена" на весь период учебы.

В настоящее время обучение студента стоит в год 450-500 тысяч рублей, и эта цифра постоянно растет. Необходимо в условиях западных санкций поддержать студентов на значимых для государства специальностях, говорится в пояснительной записке.