Сечин предложил освободить промышленность от авансов за электроэнергию

Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин предложил Правительству отменить авансы (их аналитики оценивают в 1,7 трлн руб. в год) за электроэнергию для промышленности.

По мнению Сечина, это нужно, чтобы "снизить потребности в привлечении заемных средств". Это следует из письма топ-менеджера вице-премьеру Александру Новаку от 29 апреля (копия есть у "Ъ"). По сути, инициатива предполагает переход на ежемесячную оплату по факту поставки электроэнергии.

Ранее выяснилось, что обязанность промышленных предприятий оплачивать электроэнергию по принципу "take or pay" (бери или плати), который подразумевает оплату не только потребленной, а всей подключенной сетевой мощности, может привести к негативным последствиям для производства и экономики. Эксперты подсчитали, что для целого перечня потребителей, включая активы "Газпрома", стоимость ресурса может подскочить в разы. Как следствие, бизнес-сообщество активно противостоит инициативе "Россетей" и говорит о перекосе системы в пользу монополистов-энергетиков, целью которых якобы может являться наращивание прибыли в ущерб эффективности промотраслей: по итогам года госхолдинг уже увеличил свои доходы в шесть раз до рекордных значений.