30 Мая 2024
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Фото: минобрнауки.рф

Думский комитет по просвещению закрыл от прессы заседание по "досмотру" в воронежской школе

Комитет Госдумы по просвещению под руководством Ольги Казаковой ("Единая Россия") сегодня закрыл расширенное заседание по истории с досмотром нижнего белья воронежских школьниц.
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Казакова, которой накануне прилюдно сделал выговор спикер палаты Вячеслав Володин, заявила, что прессе нельзя присутствовать при обсуждении темы, потому что она своими новостями "нервирует" школьников и их родителей, а детям еще шесть экзаменов сдавать.

"Мы всегда рады со СМИ пообщаться, но только чтобы родителей наших детей не сбить с толку. Пусть спокойно сдают, чтобы не добавлять никакого напряжения, нервной ситуации", - сказала Казакова. Она добавила, что на заседании будут присутствовать министр просвещения России Сергей Кравцов (он вчера заявил, что нарушений в воронежской школе не выявили) и представители Рособрнадзора – ведомства, отвечающего за проведение ЕГЭ.

"Мы знаем, что произошел резонансный случай, который все обсуждают. Мы на фоне этого обсудим ряд предложений, но при этом тот случай, который произошел, находится под контролем. Когда будут все обстоятельства ясны, тогда мы будем анализировать конкретную ситуацию. Надо понять, достаточно ли нормативной базы, чтобы не возникало ситуаций, которые можно двусмысленно трактовать. Что мы можем сделать, чтобы такое не возникало. Кто прав, кто виноват – разберутся органы", - заявила Казакова.

Председатель комитета Госдумы по делам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) также собралась посетить заседание. Она недовольна тем, что у Кравцова и его подчиненных в Воронежской области накануне вечером инцидент уже был исчерпан. "У всех все хорошо, хорошо у министра (Кравцова), с зарплатами у них все еще лучше, проблем не видят. Надо помочь этим людям очки протереть", - заявила Останина перед заседанием.

Она добавила, что "воронежская трагедия не должна повториться".

Ранее стало известно, что девочек в одной из воронежских школ досматривали буквально до белья перед ЕГЭ. Одной из школьниц пришлось снимать бюстгальтер с железными элементами, на которые реагировал металлоискатель. В областной администрации при этом встали на сторону школьных сотрудников, заявив, что те лишь выполняли инструкцию.

Теги: госдума, ольга казанова, школа, егэ


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