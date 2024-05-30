Макрон намерен создать коалицию для отправки инструкторов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, сообщает газета Le Monde.

По информации издания, соответствующее заявление может быть сделано на следующей неделе в ходе визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

Первоочередной задачей Париж видит подготовку саперов, однако не исключает также и подготовку солдат будущей механизированной бригады, передает ТАСС. Первоначально планируется направить несколько десятков инструкторов, затем их число будет доведено до нескольких сотен.

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что не исключает отправку французских военных на Украину. Париж готов отправить свои войска на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от киевского режима поступит просьба о помощи войсками. В МИД РФ предупредили, что французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта.