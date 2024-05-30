В Свердловской области до 21 июня запретили посещать леса

В Свердловской области установлен запрет на посещение лесов. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Решение было принято сегодня, 30 мая, на заседании областного правительства. Это сделано, чтобы не допустить ухудшения пожароопасной обстановки на Среднем Урале.

"До 21 июня текущего года будет установлено ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, находящиеся на землях лесного фонда региона и на земельных участках, являющихся областной собственностью. Данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности", - заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Сообщается, что лесные дороги перекроют шлагбаумами. Также будут созданы контрольно-пропускные пункты на въездах в лес.

Напомним, что особый противопожарный режим установлен в Свердловской области с 12 апреля. Во время его действия нельзя разводить костер и пользоваться мангалом даже на собственном дачном или садовом участке. За нарушения особого противопожарного режима предусмотрены штрафы.

Ранее сообщалось, что Куйвашев пригрозил свердловским мэрам увольнением и уголовными делами из-за плохой подготовки к пожароопасному сезону.