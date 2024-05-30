30 Мая 2024
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Фото: admhmao.ru

Пушилин обратился к украинцам из-за Зеленского

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского приведет к серьезным последствиям внутри украинского общества.

Он подчеркнул, что киевский режим совершает преступления против насильно мобилизованных, буквально "пойманных на улице", пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу отмены президентских выборов на Украине и легитимности в этой связи Владимира Зеленского как главы государства. До этого Путин уже комментировал эту тему. Так, во время визита в Китай он говорил, что легитимность президента Украины – это вопрос "к украинской политической и правовой системе", России просто нужно знать, с кем вести переговоры, чтобы эта власть была признанной. Но потом он уточнил, что все же считает полномочия Зеленского завершенными.

Путин объяснил, почему так считает: Первое что на виду и что мне докладывают, заключается в том, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады, а про продление полномочий президента Украины - ничего не сказано. Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более, что в условиях военного положения, полномочия парламента продлеваются".

"По своей сути украинская государственность основана на идее не президентской, а парламентской республики, вполне логично, что так выстроена сама Конституция и правовые акты, которые принимались на ее основе", - добавил Путин.

Теги: Денис Пушилин, Владимир Зеленский, ДНР


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