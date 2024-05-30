В Екатеринбурге разыскивают Людмилу, чтобы вернуть полмиллиона, отобранные мошенником

Полиция разыскивает в Екатеринбурге Людмилу Иванову, чтобы вернуть ей похищенные мошенниками деньги. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

По его словам, курьер - уроженец Североуральска 2004 г.р. был задержан на месте. 20-летний парень нигде официально не трудоустроен, судимостей не имеет, а с аферистами связался, чтобы подзаработать "легких денег", согласившись на условия куратора в одном из мессенджеров.

"Приехав в столицу Среднего Урала, он нашел требуемый адрес по ул. Восточная, 84Б, встретился с женщиной по имени Людмила Ивановна и, назвав кодовое слово "Банан", забрал у нее пакет с 500 тыс. рублей. Выполнив поставленную мошенниками задачу, курьер пошел отправлять похищенные деньги своему криминальному шефу. Однако, порадовать ему аферистов очередной добычей не удалось, так как в дело вмешались оперуполномоченные. "Бегунка" сыщики задержали с поличным. Украденные сбережения у жительницы Екатеринбурга изъяты и ждут в полиции свою хозяйку", - отметил полковник Горелых.

Он также добавил, что представители МВД в настоящее время проводят мероприятия по установлению личности потерпевшей женщины, а также устанавливают других возможных жертв задержанного молодого человека. Контактные телефоны свердловского угрозыска: 8 (343) 358-87-75, 358-71-96, 358-72-02.