30 Мая 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Российские девелоперы оценили ЖК "Свобода Residence" в Екатеринбурге

Уральские девелоперы показали коллегам из других регионов, как строят в Екатеринбурге. Два десятка девелоперов со всей России посетили в рамках отраслевой экскурсии передовые объекты уральской столицы. Поездку организовал портал ЕРЗ.рф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", участники обменялись опытом и оценили самые интересные решения, которые применяют уральские компании. Например, в многофункциональном комплексе бизнес-класса "Свобода Residence" специалистам продемонстрировали автоматические системы проветривания, улучшенную шумоизоляцию, "умную" систему безопасности, которая анализирует поведение посетителей с помощью нейросетей, а также бесконтактный доступ в комплекс, реализованный при помощи BLE-меток для обеспечения комфорта и безопасности резидентов.

Делегация оценила необычную организацию общественного пространства в закрытом дворе комплекса в формате трехкомнатной квартиры под открытым небом, а также эксперимент по краткосрочной аренде парковочных мест в подземном паркинге.

двор ЖК Свобода Residence в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Екатеринбург уже закрепил за собой звание столицы продуктового девелопмента, и принимает большое количество деловых туристов из центральных областей и регионов. Уральский рынок недвижимости – один из самых конкурентных и свободных, что рождает повышенное внимание к деталям и рост продуктовых качеств; нам есть, чем поделиться и что показать. Девелоперы приходят на объекты компании "Атомстройкомплекс" перенимать опыт: как в рамках региональных бюджетов производить качественный современный продукт, который получает награды федерального и международного уровней", - рассказала заместитель директора по девелопменту "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова.

Надежда Абакумова на урбан-туре в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Стоит отметить, что "Атом" регулярно принимает на своих объектах профессиональные делегации и охотно делится опытом. Сотрудники компании, в свою очередь, также регулярно посещают урбан-туры в других городах и странах, чтобы знакомиться с опытом коллег, перенимать лучшие практики и способствовать тому, чтобы стандарты строительства в Екатеринбурга постоянно повышались.

Напомним, что "Свобода Residence" получил премию Urban Awards-2021 в номинации "Лучший региональный комплекс апартаментов" за техническое оснащение, архитектуру, благоустройство, инфраструктуру и включенность в городскую среду. Комплекс одним из первых в России удостоен статуса "умного дома", награжден серебряным дипломом Green roof challenge в номинации "Общественные пространства".

Помимо блока жилых апартаментов, в комплексе расположен большой объем коммерческих помещений: рестораны и кафе, магазины, студия танцев, салоны красоты и медицинские учреждения, офисы. Комплекс уже стал частью культурного кода Екатеринбурга: уральский апсайкл бренд "два ноль" провел здесь презентацию своей новой коллекции. А в рамках четвертого сезона паблик-арт-программы "ЧО" которая проводится по инициативе компании "Атомстройкомплекс", здесь установлен арт-объект "Камень. Сегменты 3" в виде лопнувшей гранитной глыбы.

Теги: девелоперы, ЖК, экскурсия, Екатеринбург


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