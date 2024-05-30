Уральскому экс-полицейскому Соболю продлили арест в деле об убийстве 20-летней давности

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей бывшему главе ОБНОН Кировского РУВД Владиславу Соболю по делу об убийстве в 2000 году.

"Постановлением суда В. Соболю продлен срок содержания под стражей на 2 месяца 20 суток, то есть по 20 августа 2024 года включительно. Постановление в законную силу не вступило", - сообщает пресс-служба суда.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге арестовали экс-начальника ОБНОН Кировского РУВД Владислава Соболя и экс-сотрудника городского УВД Константина Котика. Сообщалось, что бывшим милиционерам вменяют убийство трех человек, в том числе двух женщин в Пионерском поселке Екатеринбурга в 2000 году. Накануне в Следственном комитете впервые прокомментировали уголовное дело экс-милиционеров.