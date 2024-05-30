В России могут ввести ответственность для глав брошенных компаний

Верховный суд (ВС) России может ужесточить подход к руководителям брошенных организаций. В инстанцию передан спор по жалобе кредитора, настаивающего на привлечении директора брошенной организации за бездействие.

Юристы отмечают общий тренд на усиление ответственности руководства таких компаний после прошлогоднего постановления Конституционного суда, пишет "Ъ".

До сих пор ВС был мягок по отношению к директорам и возлагал бремя доказывания их недобросовестности на кредиторов, однако вскоре ситуация может измениться.