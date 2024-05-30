Суд продлил арест певцу Шарлоту до 24 июля

Суд в Самаре продлил до 24 июля срок ареста певца Эдуарда Шарлота, сжегшего российский паспорт. Об этом сообщил "Известиям" адвокат исполнителя Алексей Лапузин.

По его словам, решение было принято судом 29 мая.

Shot пишет, что Шарлоту стало плохо в суде, ему пришлось вызывать скорую. После оказания помощи его вернули обратно в СИЗО.

Напомним, в ноябре прошлого года певец прилетел из Еревана в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где его встретил наряд полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело после видеоролика с сожжением паспорта гражданина России. Также артист стал фигурантом трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.