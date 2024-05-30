В Петербурге суд оштрафовал "матроса", побившего "Петра Первого"

В Санкт-Петербурге подрались "Петр Великий" и "матросы-революционеры". Мировой суд счел, что зачинщиком драки был "матрос", его оштрафовали на 10 тыс. руб. по статье 6.1.1 КоАП (побои).

Инцидент произошел на Петроградской набережной, у крейсера "Аврора", где подравшиеся оказывали услуги по фотографированию в исторических образах – Петра I и матросов соответственно.

По версии "матроса", "Петр Первый" мешал ему с коллегой работать: подходил вплотную, нецензурно выражался. Из-за этого "матрос" толкнул "императора" в плечо, тот попятился и упал, больно ударившись. По мнению пострадавшего, "матрос" ударил его кулаком в лицо, отчего "царь" упал. Свидетель – напарник "матроса" из того же рода войск – сообщил, что все же "Петра" ударили, хотя и "по делу", рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.