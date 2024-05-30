ФСБ предотвратила теракты на железнодорожных объектах в Крыму

ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму. Атаки готовили пять местных жителей, которые были завербованы военной разведкой Украины, сообщает ведомство.

Один из агентов получил смертельные травмы при извлечении взрывчатки из тайника. Остальные арестованы.

По данным службы, диверсантам поручали закладывать взрывчатку на ж/д пути, чтобы остановить поезда, по которым дальше украинские военные должны были ударить ракетами.

Кроме того, агенты собирали и передавали украинской стороне информацию о местах дислокации и передвижениях ВС РФ, данные об объектах ПВО и организации обороны Крымского моста, передает РИА Новости.

В марте сотрудники ФСБ задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб. Женщина намеревалась поджечь релейный шкаф на железной дороге с целью помешать военным перевозкам. Возбуждены уголовные дела по статье о подготовке к теракту и госизмене.