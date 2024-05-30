В Европе началось нашествие огромных и агрессивных клещей-монстров

В Европе началось нашествие "чудовищных клещей". Они в четыре раза крупнее обычных кровососущих этого вида и могут переносить смертельно опасные заболевания, пишет The Sun.

Издание отмечает, что "клещи-монстры" Hyalomma lusitanicum более агрессивны и являются лучшими охотниками по сравнению с более распространенными видами. Пока их "нашествие" фиксируется в популярных лесных местах отдыха в Великобритании, но есть подозрение, что "эпидемия" перекинулась и на континентальную часть Европы.

Изначально этот вид крупных и агрессивных клещей обитал в тропическом климате Африки и Юго-Восточной Азии, в Европе он был малоизвестен. В европейских странах их распространяют дикие животные, в том числе кролики.

Согласно исследованиям, клещи уже получили распространение в Испании, на Балеарских островах и в южной Италии.

Они могут переносить смертельно опасную конго-крымскую геморрагическую лихорадку (CCHFV).