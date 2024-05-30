Виталий Хоценко считает, что "Цифровая прокачка" даст толчок развития высокотехнологичных проектов в Омской области

Омская область стала площадкой проведения стратегической сессии «Цифровая прокачка региона. Омская область» по направлениям «Городская среда и ЖКХ», «Строительство» и «Транспорт и логистика». Организаторы - АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительства Омской области.

Участниками сессии стали представители научного и экспертного сообщества, органов власти, институтов развития и специалисты компаний, предприятий, учебных заведений.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко напомнил: «Президент Владимир Владимирович Путин 7 мая утвердил национальные цели. В число шести приоритетных направлений вошла цифровая трансформация госуправления, отраслей экономики и социальной сферы. Готовится к запуску новый национальный проект «Экономика данных и трансформация государства». Глава государства ставит масштабную задачу по достижению технологического суверенитета страны».

Губернатор особо отметил вклад Омской области в решении этих масштабных задач. По словам Виталия Хоценко, уровень цифровой зрелости становится важнейшим критерием оценки развития территорий. Он высказал слова благодарности Минстрою России, Минцифры России и платформе «Цифровая экономика» за то, что выбрали регион для проведения стратегической сессии.

Губернатор заявил, что лучшие проекты будут внедряться на благо омичей.

Как сообщила советник Министра строительства и ЖКХ РФ, заместитель руководителя Центра компетенций по цифровой трансформации строительной отрасли Елена Звонарева, в рамках стратегической сессии Омская область сможет получить позитивные эффекты, и, безусловно, все проекты, которые будут реализованы, станут частью нового национального проекта «Экономика данных».

Цифровая прокачка — это инструмент цифрового развития, направленный на обмен опытом между регионами и странами, нацеленный на поиски внедрение лучших форм цифровой трансформации экономики, ее отраслей, способствующих повышению уровня цифровой зрелости отраслей.

Специалисты отрасли считают, что проведение стратегической сессии в Омской области будет способствовать успешной реализации Стратегии в сфере цифровой трансформации региона, формированию проектов в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы и госуправления.

Отметим широкое представительство профессионального сообщества в работе сессии. Участие принимают представители ГК «Росатом», «Холдинг Т1», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», ПАО «Сбер», «Группа Астра», ГК «Ростех», ООО «Яндекс» и другие.

Предполагается, что итогом стратегической сессии станет определенный экспертами перечень цифровых решений для внедрения в регионе.

Справка. С 2018 по 2023 год «Цифровая прокачка была проведена в 55 регионах Российской Федерации. Существенной особенностью стратегической сессии является опыт внедрения кейсов по цифровизации отраслей в других субъектах Российской Федерации.