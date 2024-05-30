Перед стартом курортного сезона в отставку ушел министр туризма Крыма

В отставку по собственному желанию ушел министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, министерство возглавит Сергей Ганзий, до сих пор занимавший пост замначальника организационного управления аппарата Госсовета (республиканского парламента) Крыма.

"Ротация кадров продолжается, ее цель – повышение эффективности управления", - заявил Аксенов.

Отставка Волченко произошла накануне старта туристического сезона, который, вероятно, в этом году будет ознаменован проблемами (как и в прошлом). Турпоток снизился из-за закрытого аэропорта Симферополя, ограниченной пропускной способности Крымского моста и близости зоны СВО с постоянными атаками ВСУ.

Волченко занимал пост министра курортов и туризма Крыма с 2017 года.