30 Мая 2024
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Гончаренко – всё. "Урал" уволил тренера после поражения в стыковом матче

Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко покидает клуб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

В клубе поблагодарили экс-наставника за проделанную работу и пожелали ему удачи в дальнейшем.

"Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены", - заявил президент ФК "Урал" Григорий Иванов.

Готовить команду к решающей игре против тольяттинского "Акрона" будет Евгений Аверьянов.

Накануне футболисты "Урала" без шансов уступили "Акрону" в первом стыковом матче на "Екатеринбург-Арене" со счетом 0:2. Теперь, чтобы сохранить прописку в РПЛ, уральцам нужно побеждать с разгромным счетом на поле "Акрона" в ответной игре, которая пройдет 1 июня. После поражения Гончаренко взял всю вину за результат на себя.

Теги: Урал, тренер, Гончаренко, Иванов


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Ранее 30.05.2024 07:48 Мск Гончаренко взял вину на себя после поражения "Урала" в стыковом матче

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