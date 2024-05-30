Гончаренко – всё. "Урал" уволил тренера после поражения в стыковом матче

Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко покидает клуб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

В клубе поблагодарили экс-наставника за проделанную работу и пожелали ему удачи в дальнейшем.

"Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены", - заявил президент ФК "Урал" Григорий Иванов.

Готовить команду к решающей игре против тольяттинского "Акрона" будет Евгений Аверьянов.

Накануне футболисты "Урала" без шансов уступили "Акрону" в первом стыковом матче на "Екатеринбург-Арене" со счетом 0:2. Теперь, чтобы сохранить прописку в РПЛ, уральцам нужно побеждать с разгромным счетом на поле "Акрона" в ответной игре, которая пройдет 1 июня. После поражения Гончаренко взял всю вину за результат на себя.