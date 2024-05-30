США строят завод по производству снарядов для Украины

В Техасе строится завод по производству снарядов для украинских боевиков. Об этом пишет The New York Times.

Вскоре завод будет выпускать около 30 тыс. 155-миллиметровых снарядов ежемесячно. Пентагон в прошлом году поставил цель по производству 100 тыс. снарядов в месяц к концу 2025 года. Заводы в Пенсильвании уже производят около 36 тыс. снарядов в месяц. По сравнению с тем, что было несколько лет назад, произойдет почти десятикратное увеличение. Всего, по словам чиновника Пентагона, США поставили Киеву более 3 млн снарядов с начала СВО.

Эксперт по вооруженным силам России и старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман отмечает, что необходим устойчивый рост производства артиллерийских боеприпасов для долгосрочных потребностей США и украинского режима. Но это не значит, что потенциал украинских войск будет выше, чем российских, даже когда завод выйдет на полную мощность.

В прошлом году, во время наступления, украинские боевики в день выпускали по 4-7 тыс. снарядов, пишет газета со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Строительство завода означает курс США на длительный военный конфликт.