Атаки ВСУ на российские "антиядерные" РЛС могут разозлить Москву - WP

США опасаются, что недавние попытки ВСУ ударить дронами по "российским ядерным системам раннего предупреждения" могут сильно разозлить Москву, пишет Washington Post со ссылкой на неназванный источник в Вашингтоне.

Свою обеспокоенность Белый дом выразил Киеву после двух попыток атак на РЛС, которые обеспечивают предупреждение о ядерных запусках со стороны Запада.

"Эти объекты не участвуют в поддержке СВО, но при этом это "чувствительные места", Россия может счесть, что ее возможности стратегического сдерживания подвергаются атаке", - отмечает источник.

"Если возможности раннего предупреждения России будут хотя бы частично "ослеплены" украинскими атаками, это может нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой", - добавляет инсайдер.

"Всем должно быть очевидно, что у Соединенных Штатов нет никакого намерения использовать ядерное оружие против России", - заключает чиновник из Вашингтона.