NYT: В Белом доме считают неизбежным снятие запрета на удары ВСУ по территории РФ

Смена позиции президента США Джо Байдена по одобрению ударов ВСУ по территории России неизбежна, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, в Белом доме уже начали переоценивать действующую политику, при этом советников американского лидера не пугает даже риск возможной эскалации конфликта.

Отмечается, в случае снятия ограничений Вашингтон может выставить новые требования Киеву, в том числе относительно выбора целей вне приграничных областей России, пишет РБК.

Ранее Польша и Канада заявили, что не ограничивают Украину в использовании передаваемого ей оружия. В Киеве сообщили, что ВСУ уже наносят удары ракетами Storm Shadow по территории России с разрешения Лондона.