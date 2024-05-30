В аэропорту Екатеринбурга задержали гражданку Сербии с крупной суммой денег

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали иностранку с крупной суммой незадекларированной валюты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспектор остановил в "зеленом коридоре" 57-летнюю пассажирку, планировавшую вместе с мужем вылететь в Сербию транзитом через Азербайджан. При себе у гражданки Сербской Республики были 15 тысяч 450 евро и 4,5 тысячи долларов США. В своем объяснении она рассказала, что заработанные с мужем деньги собиралась потратить на строительство дома в Сербии.

Общая сумма в эквиваленте составила более 21 тысячи долларов США. Между тем, обязательному письменному декларированию подлежат наличные, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС. В данном случае этого сделано не было.

Против гражданки Сербии возбудили административное дело. Разрешенную к провозу сумму вернули супругам. Остальные деньги были изъяты и помещены на хранение до решения суда.

Напомним, в марте в Кольцово задержали жителя Екатеринбурга, который пытался незаконно вывезти в ОАЭ почти 3 млн рублей.