Дети - двигатель успеха. Глава союза свердловских женщин призвала рожать в 18 лет

Глава свердловского отделения Союза женщин России Ирина Чемезова призвала создавать семьи в 18-19 лет и рожать как можно раньше. По ее словам, дети не тормозят саморазвитие своих родителей, а напротив - делают их в два раза успешнее семей без детей.

"Может быть, я каким-то образом смогу подать пример молодым семьям, что рожать детей нужно в молодом возрасте. Семьи должны создаваться как можно раньше, как раньше было в России. Были семьи, которые создавались в 18-19 лет. Рожали детей, а потом уже достигали вместе с детьми успеха. И вообще же говорят часто, и я обеими руками за, что семьи, в которых есть дети, мужчины и женщины - они в два раза успешнее, если они родители. Потому что, когда есть дети, есть социальная ответственность, забота о них, забота об их будущем. Соответственно, развитие происходит быстрее", - заявила Чемезова в эфире программы "Акцент".

На ближайшем Международном женском форуме Чемезова рассчитывает показать молодежи, что "дети – это не обуза, не тормоз, а, наоборот, двигающий механизм для развития, карьерного роста" и благодать.

"Моя подруга когда-то мне сказала: "Один ребенок - это эгоист, двое - соперники, а трое и больше - это уже команда". Поэтому Россия должна наполняться многодетными семьями, их должно быть как можно больше", - добавила Чемезова.

II Международный женский форум пройдет в Екатеринбурге 1 июня. Главной темой в этом году станет "Крепкая семья - основа государства". Организаторы рассчитывают, что международных экспертов из 15 стран придет послушать более 4 тыс. человек.

Ирина Чемезова является бывшей супругой вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.